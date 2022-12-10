Знаменитость призналась, что всю жизнь мечтала о получении паспорта гражданки Российской Федерации.

68-летняя певица Любовь Успенская, несмотря на свое рождение в Киеве, долгие годы жила за границей. Сначала она была в России, потом улетела в США. Но даже пребывание в США не помешало ей открыто поддерживать политику России и называть себя настоящей "патриоткой".

Оказалось, российского паспорта Успенская так и не получила, хотя давно о нем мечтала. Сейчас артистка вот-вот осуществит эту мечту.

"Я мечтала жить в России. Хотя я сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком", - цитируют Успенскую росСМИ.

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Успенская о войне в Украине

Несмотря на то, что шансонье родилась и выросла в Киеве, она никогда не называла себя украинской певицей. После 24 февраля 2022 года она долгое время молчала о войне в Украине, но потом, по данным росСМИ, открыто продемонстрировала свою поддержку агрессивной политики Владимира Путина.

Напомним, Успенской светит минимум три года тюрьмы за избиение собаки.

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