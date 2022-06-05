Российская певица на днях накинулась на свою соседку и ее питомца.

Российская певица Любовь Успенская 30 мая попала в скандал - она набросилась на собаку своей соседки, дизайнера Юлии Райской. Хозяйка собачки обратилась к адвокату Александру Добровинскому, чтобы через суд наказать Успенскую за жестокое обращение с животными, пишут росСМИ.

"Я долго ждала – вдруг человек одумается. И придется решить вопрос по-соседски. Теперь мы хотим только справедливости и решения вопроса по закону", - сказала Юлия.

Адвокат добавил, что санкция статьи, по которой будут судить Любовь Успенскую, предусматривает от трех до пяти лет тюрьмы.

"Мои клиенты хотят, чтобы все было по закону. А по закону может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы. Чтобы известные люди не забывали, что перед законом все равны", - констатировал правозащитник.

Отметим, Успенской якобы показалось, что щенок французского бульдога хотел укусить ее йоркширского терьера. Певица погналась за ним, забежала в чужой двор, там лежала старенькая собачка, которую та начала избивать рукояткой поводка. На днях стало известно, что пострадавшее животное после избиения нуждается в операции.

В сети также есть видео конфликта, которое было записано после того, как Успенская избила собаку.

Напомним, Борис Гребенщиков заявил, что презирает россиян.

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