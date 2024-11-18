Супруги отмечают годовщину свадьбы.

Знаменитый американский актер, звезда "Основного инстинкта" Майкл Дуглас поделился архивными кадрами со своей супругой - британской актрисой Кэтрин Зета-Джонс. Артист сообщил о важном празднике в семье.

Фотографии с любимой, знаменитость известный по фильму "Игра", опубликовал в своем Instagram. На снимке Дуглас и 55-летняя Кэтрин Зета-Джонс показались в костюме и свадебном платье.

Кадр был сделан 24 года назад, в день бракосочетания звезд в 2000 году. В подписи к фото Майкл поздравил любимую с годовщиной и отметил, что очень счастлив в браке с актрисой.

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"24 года назад, моя дорогая. Вау, я был счастливым парнем! С годовщиной, Кэтрин!" - поздравил 80-летний артист.

В то же время и сама Кэтрин не замедлила с поздравлениями и посвятила избраннику трогательный пост в сети. Женщина опубликовала больше свадебных кадров с мужчиной, на которых можно хорошо разглядеть их образы в важный день.

"24 года назад я сказала: "Да". С юбилеем, дорогой Майкл. Наша любовь как дырка в одном... Вы должны увидеть это, чтобы поверить. Люблю тебя", - в шутку написала Зета-Джонс, поздравляя любимого с праздником.

К слову, Дуглас и его жена встретились в 1998 году на кинофестивале в Довиле, где актер продвигал "Идеальное убийство" с Гвинет Пэлтроу, а Зета-Джонс рекламировала фильм "Маска Зорро" с Антонио Бандерасом. После встречи звезды закрутили роман, и Дуглас признался, что хочет стать отцом детей Кэтрин. Их свадьба состоялась в отеле The Plaza в Нью-Йорке.

Супруги воспитали двоих детей - 24-летнего сына Дилана и 21-летнюю дочь Кэрис. У Майкла также есть 45-летний сын Кэмерон от предыдущего брака с Диандрой Люкер.

Напомним, ранее Майкл Дуглас впервые за долгое время показался на публике с 45-летним сыном. Они посетили церемонию Princess Grace Awards.

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