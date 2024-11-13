Она также рассказала об их отношениях с Мариной Боржемской.

Мать покойного украинского боксера Вячеслава Узелкова - Зинаида Узелкова - рассказала, почему не пустила экс-супругу Марину Боржемскую на похороны к сыну и в каких они были отношениях.

Известно, что в понедельник, 11 ноября, родные провели Вячеслава в последний путь. После прощания его похоронили на одном из кладбищ в Виннице. На похоронах присутствовали его мать, дети от брака с фитнес-тренером - Роберт и Оливия и многие другие люди.

По словам мамы боксера, именно она стала инициатором того, чтобы бывшая жена Узелкова не была на прощании. Женщина позволила только присутствие внуков.

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"Я их встретила и сказала разворачивайтесь и быстро назад. Не хочу, не надо, чтобы она шла. Она только негатив к нему несла. А она начала мне говорить: "Вы не имеете права, это дети, дети должны прийти". Дети должны были прийти раньше. Она не пускала, не давала общаться. Она как пришла к нему в больницу, у нее не было на лице ни грамма скорби. Люди мне потом рассказывали, что она сидела и обсуждала квартиру Славину, как оформить ее на детей", - сказала мать боксера в интервью изданию Фокус.

Зинаида Узелкова добавила, что не радовалась их свадьбе. А потом, по ее словам, Вячеслав не общался с родными почти 20 лет, пока пара была в браке.

"Они поженились, начали жить и с тех пор как рукой отрезало. Она, Марина, не позволяла со мной общаться. Что она там ему говорила - он никогда не рассказывал. Он ее так любил и оберегал, что никогда ничего плохого не говорил. Когда родился Роберт, потом Оливия, я принесла им в больницу золотые сувениры, я их поздравила и все, с тех пор мы не общались. Она не хотела с нами встречаться и общаться, соответственно и Славик тоже прекратил с нами общение".

Что известно о смерти Вячеслава Узелкова

Боксер Вячеслав Узелков умер 9 ноября. Известно, что у него были проблемы со здоровьем и недавно ему делали операцию на сердце. Причиной смерти боксера стали тромбы. По словам спортсменки Алины Шатерниковой, незадолго до смерти 45-летний мужчина попал в больницу в Виннице, где больше недели провел в коме. Врачи запускали сердце после остановки, однако им не удалось спасти ему жизнь.

Напомним, ранее Марина Боржемская после смерти Узелкова ответила на хейт в сети.

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