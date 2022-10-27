Поклонникам не понравилась чрезмерная худоба телеведущей.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина обнародовала видео, на котором предстала в черном костюме, но поклонники обратили внимание на ее чрезмерную худобу.

В комментариях ее засыпали сообщениями о том, что у нее нездоровый внешний вид, и даже возможна анорексия.

Что пишут юзеры Маше Ефросининой

"Машенька, не обижайся, пожалуйста, но худоба нездоровая"

"У вас так скоро анорексия начнется. Берегите себя и свое здоровье ради вашей семьи"

"Старее стала, возможно из-за переживаний. Ножки как у бабушки – палочки и дырочка посередине"

"Маша, уже нужно чуть набрать вес"

"Вы таите на глазах, Машенька"

"Маша, как-то переживаем за вас! Храните свое здоровье"

Ответ Ефросининой не заставил себя долго ждать. Она порекомендовала поклонникам смотреть на себя в зеркало, а не ставить ей различные диагнозы.

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Что ответила Маша Ефросинина

"Уважаемые, благодарю всех за приятные слова под предыдущим постом, и искренне не благодарю за все диагнозы, которые вы мне поставили! Для этого у меня есть врачи! А вы пойдите посмотрите на себя в зеркало и загляните в свой холодильник – это и есть вы! А это и есть единственное, о ком надо сильно заботиться", - написала Маша.

Она добавила, что после рождения старшей дочери Наны похудела на 17 кило, но даже тогда ее обвинили в липосакции.

"Когда я похудела на 17 кг, родив Нану, я прочитала в газете предположение журналистки, что "Ефросинина не рожала, она делала липосакцию, пока ребенка ей вынашивала суррогатная мать"… С тех пор прошло уже 18 лет. Газет уже почти не существует. А вот желание людей обслюнявить чью-то потерю или набор веса остается неизменным", - добавила телеведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как отметила годовщину свадьбы.

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