Накануне ведущая отмечала свое 45-летие.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась деталями празднования своего дня рождения. Она также рассказала, что дочь и муж устроили сюрприз для нее.

Отпраздновать юбилей телезвезда решила в кругу самых близких людей. Ефросинина в своем Instagram показала, что празднование состоялось во дворе дома. Мария опубликовала фотографию, на которой видно красиво задекорированный стол. Более того, она призналась, что родные люди сделали сюрприз для нее. Дочь Нана из заграницы и муж Тимур с фронта приехали на день рождения к ведущей.

"Вчера родные люди сделали мне сюрприз: приехали моя дочь и муж. Собрались самые близкие моему сердцу люди, чтобы я почувствовала праздник. Я решила позволить себе раствориться в этом таком редком моменте...и отложила телефон", - написала Ефросинина.

Видео дня

Однако хорошее настроение снова испортили россияне, который атаковали гипермаркет в Харькове, и унесли жизни украинцев. По словам Марии, она была шокирована и сразу вернулась в реальность.

"В течение вечера мне не говорили о Харькове. Уезжая домой, я прочитала. И снова почувствовала этот, только нам, украинцам, известный эмоциональный прыжок из счастья в ад... Получается, что физически чувствовать настоящую радость и наслаждение ты можешь только механически погрузив себя в информационный вакуум... Мои соболезнования пострадавшим и семьям погибших", - указала ведущая.

Напомним, ранее муж Маши Ефросининой растрогал чувственным поздравлением в день рождения ведущей.

Вас также могут заинтересовать новости: