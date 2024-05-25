Тимур Хромаев поделился черно-белой фотографией жены.

Сегодня, 25 мая, известная украинская ведущая Маша Ефросинина отмечает свой день рождении. Телезвезде исполнилось 45 лет.

По случаю юбилея ее муж - бизнесмен и военный Тимур Хромаев - в своем Instagram оставил чувственное поздравление для любимой. В посте мужчина вспомнил знакомство с женой и выразил благодарность за совместные годы жизни. Он также поблагодарил Марию за детей.

В дополнение Тимур опубликовал нежный снимок ведущей, на котором она позирует в изысканном черном платье.

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"Машенька, сегодня важный день - у тебя День рождения, да еще и круглая дата. Я не считаю годы вместе, но я очень благодарен судьбе, что встретил тебя тогда в Ялте, и за каждый год, месяц, день, которые мы провели вместе. Очень благодарен тебе за подлинность чувств, за детей, за нашу семью, за то, что научилась принимать мои решения, даже если не соглашаешься с ними внутри. На моих глазах ты менялась, и продолжаешь меняться. Сейчас, когда я несу свой воинский долг, ты сама справляешься со всеми обязанностями главы нашей семьи. Я тебя называю "женщина-центр принятия решений" не зря. Ты стала настоящим надежным тылом для меня и наших детей. Спасибо. И поздравляю! Моя Маша, годы - это лишь путь, который тебя закаляет. Люблю тебя", - поздравил Ефросинину Хромаев.

Мария никак не прокомментировала пост любимого, однако оставила свой лайк.

Напомним, ранее Маша Ефросинина со слезами на глазах рассказала, как изменилась.

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