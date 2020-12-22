Маша Полякова показала фото / instagram.com/mashapolyakova
Старшая дочь Оли Поляковой, Маша опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке девушка предстала в черном худи и бейсболке. Также она наверх кепки надела капюшон от кофты. Кроме того, Маша накрасила черные стрелки и ресницы.
Маша спросила у фанатов, что для них было самое болезненное. Многие ответы были оскорбительными в адрес молодой девушки. Один из подписчиков написал, что самое болезненное для него "увидеть фейс Маши". Другие подписчики добавили, что фото получилось не очень красивым.
Маша Полякова показала фото / instagram.com/mashapolyakova
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