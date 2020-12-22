Маша показала новое фото.

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша опубликовала в Instagram новую фотографию.

Читайте такжеУкраинская актриса обнажила грудь (фото)

На снимке девушка предстала в черном худи и бейсболке. Также она наверх кепки надела капюшон от кофты. Кроме того, Маша накрасила черные стрелки и ресницы.

Маша спросила у фанатов, что для них было самое болезненное. Многие ответы были оскорбительными в адрес молодой девушки. Один из подписчиков написал, что самое болезненное для него "увидеть фейс Маши". Другие подписчики добавили, что фото получилось не очень красивым.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич