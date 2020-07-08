Звезда "Школы" Маша Краш в купальнике растрогала сеть до слез
Певица, актриса сериала "Школа" Маша Краш опубликовала в Instagram новый пост, в котором написала собственный очень трогательный стих.
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"В бокале вина я смогу утопить свои мысли
И в полусонном напишу новый стих.
Все вопросы, которые терзали, зависли
Тихо выпишу на бумагу, без всяких шумих.
Больше не буду бояться трогать раны,
Сорву все пластыри и тепло улыбнусь.
Да, болели, да, были свежие, рваные,
Теперь-небольшие шрамы и светлая грусть.
Включу негромко любимую песню,
Вспомню имена всех, кого давно нет рядом.
Те, без кого не чувствовала равновесия-
Горят в сердце только светом слабоватым.
Погружённая в рутину, увлечённая музыкой
С обнаженной душой только перед собой
Вспомню, что могу быть слабой, хочу быть хрупкой
Хочу любить, и больше не выдержу бой.
Я хочу всегда оставаться честной, верной,
И через любимую песню от Вселенной услышу ответ
"Малышка, не прячься, стань как раньше смелой,
Ведь за каждым закатом приходит рассвет", - написала Маша.
Фанатов растрогал стих и они отметили, что это прямое попадание в сердце.
"Маша, это просто прицельно трогательный, живой, настоящий и очень мудрый стих! Для меня в самое сердце", "Не знаю даже, что сильнее... фото или стих.... Все в такой гармонии... цельно и глубоко... за гранью самопознания собственный души... глаза притягивают... взгляд магнит... просто бомба", - написали фанаты.
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