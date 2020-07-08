Звезда "Школы" Маша Краш в купальнике растрогала сеть до слез

Маша опубликовала новый трогательный пост.

Певица, актриса сериала "Школа" Маша Краш опубликовала в Instagram новый пост, в котором написала собственный очень трогательный стих.

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"В бокале вина я смогу утопить свои мысли

И в полусонном напишу новый стих.

Все вопросы, которые терзали, зависли

Тихо выпишу на бумагу, без всяких шумих.

Больше не буду бояться трогать раны,

Сорву все пластыри и тепло улыбнусь.

Да, болели, да, были свежие, рваные,

Теперь-небольшие шрамы и светлая грусть.

Включу негромко любимую песню,

Вспомню имена всех, кого давно нет рядом.

Те, без кого не чувствовала равновесия-

Горят в сердце только светом слабоватым.

Погружённая в рутину, увлечённая музыкой

С обнаженной душой только перед собой

Вспомню, что могу быть слабой, хочу быть хрупкой

Хочу любить, и больше не выдержу бой.

Я хочу всегда оставаться честной, верной,

И через любимую песню от Вселенной услышу ответ

"Малышка, не прячься, стань как раньше смелой,

Ведь за каждым закатом приходит рассвет", - написала Маша.

Фанатов растрогал стих и они отметили, что это прямое попадание в сердце.

"Маша, это просто прицельно трогательный, живой, настоящий и очень мудрый стих! Для меня в самое сердце", "Не знаю даже, что сильнее... фото или стих.... Все в такой гармонии... цельно и глубоко... за гранью самопознания собственный души... глаза притягивают... взгляд магнит... просто бомба", - написали фанаты.

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