Певица поделилась историей, которая произошла перед началом полномасштабного вторжения.

Украинская певица, финалистка Нацотбора на "Евровидение-2025" Маша Кондратенко, которая ранее ответила, чем ее поразила Тина Кароль на конкурсе, рассказала о судьбоносной встрече с артистом Артемом Пивоваровым. Исполнительница призналась, что он изменил ее жизнь и повлиял на карьеру.

В интервью для "РБК-Украина" Кондратенко поделилась, что около трех лет назад у нее была встреча с коллегой. Тогда Маша переживала не самый лучший период в жизни: она разорвала сотрудничество с продюсером и осталась без своего псевдонима Маша Краш. Поэтому обратилась за советом и поддержкой к Артему.

"У нас была встреча на кофе, за несколько недель до начала полномасштабного вторжения. И я тогда прекратила работать с продюсером, думала, что мне делать, потому что у меня отобрали псевдоним Маша Краш. И я спросила у Артема, что мне делать - оставаться Машей Кондратенко или, может быть, что-то там пытаться решать с этим псевдонимом. Потому что он такой звучный, он звучал классно", - рассказала артистка.

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Совет, который она получила от Пивоварова, стал судьбоносным для нее. Знаменитость сказал тогда, что Маше не стоит ничего придумывать и бороться за старый псевдоним. Лучше продолжить выступать под своим именем, как это делает он сам.

"Он мне рассказал просто свою историю, о том, что у него было много псевдонимов. Но успех ему принесли именно его имя, именно его фамилия. Он сказал: "Это ты, это то, что заложено в тебя с детства, твое имя, твоя фамилия, это какая-то собственная энергия". Я в этом плане с ним была согласна и решила остаться Машей Кондратенко и ни разу об этом не пожалела", - подчеркнула Кондратенко.

Напомним, ранее Маша Кондратенко высказалась о Klavdia Petrivna и ответила, почему не считает ее конкуренткой. По словам певицы, они с коллегой очень разные, поэтому их нельзя сравнивать.

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