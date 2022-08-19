После полномасштабного вторжения они со своей мамой уехали во Францию, где находились до недавнего времени.

Ольга Полякова, которая летом вернулась в Киев, разрешила своим дочерям приехать на Родину. В своем Instagram-блоге она показала Машу и Алису, которые идут с сумками по аэропорту. За кадром звезда сказала, что они едут в Украину.

Сама же Полякова уже больше месяца пребывает дома. В Киеве исполнительница хитов "Шлепки" и "Королева ночи" неоднократно давала благотворительные концерты. Сейчас, по словам знаменитости, она работает над новым украиноязычным альбомом.

Дочерей Оля побоялась сразу везти домой, поэтому они какое-то время оставались у подруги Поляковой - Ники Белоцерковской. Сейчас артистка все же решилась и позволила наследницам вернуться домой. Как долго девочки пробудут здесь - неизвестно.

"Вот такие девочки с гитарами, музыканты, едут домой, в Украину!", - сказала Полякова на видео, опубликованном в Instagram-stories.

Напомним, Полякова в интервью Собчак рассказала, будет ли петь на русском языке после войны.

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