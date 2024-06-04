Маша Ефросинина похвасталась 'луком' за более чем 300 тысяч гривень (фото)

Фолловеры не одобрили такое поведение знаменитости.

Телеведущая Маша Ефросинина похвасталась своим праздничным образом, в котором отмечала в мае свое 45-летие. Для такого дня знаменитость выбрала шикарный "лук".

В первую очередь в глаза бросается ее наряд от бренда MALVA. Блестящий костюм с пайетками обошелся знаменитости в 18 тысяч гривень.

Но больше всего привлекают внимание украшения телеведущей, в том числе браслет знаменитого ювелирного дома Cartier. Его стоимость достигает 7350 долларов (около 300 тысяч гривень).

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В сети сразу же отреагировали на дороговизну образа Ефросининой, учитывая то, что еще недавно она высмеивала Анну Тринчер, которая во время большой войны хвасталась подарком от экс-мужа Александра Волошина - машиной марки Porsche.

"Хотела показать, что она, в отличие от сестры-москвички Лизы, ведет аскетический образ жизни без сумочек Hermes, а носит лишь скромные бренды. И мы бы почти поверили, но только браслет Cartier за 7350 долларов все испортил", – говорится в Тelegram-канале Harley Quinn.

Напомним, ранее Тина Кароль ослепила всех своим дерзким образом.

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