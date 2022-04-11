Телеведущую останавливает муж Тимур, который остался в столице. Он отмечает, что ситуация до сих пор опасна, а Киев не расслабляется ни на секунду.

С началом войны в Украине Маша Ефросинина вместе с семьей переехала во Львов, а в конце марта вывезла детей в Польшу. Сейчас в Киеве относительно спокойно, но возвращаться домой звезда не спешит.

Как рассказала она в интервью"Слава+" во-первых, мужчина ведущей говорит, что пока рано, во-вторых, ее пугают заминированные дороги.

Как рассказала Ефросинина, она до последнего не хотела ехать за границу, но сделала это ради детей, которые в Украине "горько страдали". По ее словам, до раскрытия ужасных зверств оккупантов под Киевом она хотела как можно быстрее вернуться домой, а теперь оттягивает этот момент.

Телеведущую останавливает муж Тимур, который остался в столице. Он отмечает, что ситуация до сих пор опасна, а Киев не расслабляется ни на секунду. Кроме того, звезду пугает дальняя дорога через сотни блокпостов.

"По всей территории Украины затруднено движение. Сотни, если не тысячи блокпостов с диверсантами, мародерами. Украина признана самой заминированной страной мира. Люблю первенство во всем, но только, с*ка, не в таких понятиях", – резко заявила Ефросинина.

Она также отметила, что из Польши ей легче достучаться до Европы, ведь оттуда она может полететь в любую страну мира. Зато в Киеве Ефросинина планирует взяться за метлу и тряпку.

"В Киеве я буду менее эффективна. Я пойду убирать, мыть, стирать, но я не смогу уехать никуда, где мой голос может быть услышан", – добавила телезвезда.

Напомним, ранее Ефросинина рассказала, не общается с родными из Крыма и РФ.

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