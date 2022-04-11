Телеведущая, которая родилась и выросла в Крыму, забрала оттуда маму, однако там остаются другие родственники.

Блогер и телеведущая Маша Ефросинина призналась, что на территории временно оккупированного Крыма у нее есть родственники. Однако они поддерживают политику Путина касательно Украины, поэтому Маша приняла решение не общаться с ними.

Об этом телезвезда заявила в интервью "Слава+".

Ефросинина призналась - у себя на родине не была с 2014 года, однако общение с родней все же поддерживала. Тем не менее после 24 февраля текущего года ситуация изменилась, ведь некоторые родственники оттуда встали на сторону поддержки действий России.

"Я с ними не общаюсь, они ни разу не написали мне, не позвонили. О чем мне с ними общаться?", - высказалась Ефросинина.

Кроме того, у Маши есть и родственник в Санкт-Петербурге. Он почти через полтора месяца вышел на связь с сестрой Марии, и сказал что ему "жаль".

"Вчера моя сестра мне сказала, что наш дядя, родной брат нашего папы, написал, что ему очень жаль. Он живет в Питере. На шестую неделю что-то случилось в голове, наверное", - рассказала Маша.

Напомним, Ефросинина рассказала о зверствах российских оккупантов, об убийствах украинцев и об изнасилованных детях.

Вас также могут заинтересовать новости: