MARUV в сетке и с наклейками на груди заинтриговала фанатов (фото)
16:11, 04 июня 2020Звезды
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MARUV позирует в прозрачной блузке, сквозь которую просвечивается грудь с заклеенными сосками.
MARUV заинтриговала фанатов новым постом / Instagram MARUV
Эпатажная украинская певица MARUV заинтриговала фанатов новым постом.
На своей странице в своем Instagram певица опубликовала фото в окружении своих танцовщиц.
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Все девушки на фото одеты в весьма откровенные наряды: у них оголены ноги и животы. Сама же MARUV позирует в прозрачной блузке, сквозь которую просвечивается грудь с заклеенными сосками. Поверх этого накинута блестящая сетка.
Певица пообещала своим поклонникам, что этим вечером опубликует секретный код, который откроет доступ к презентации ее новой песни "I want you".
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