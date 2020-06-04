MARUV в сетке и с наклейками на груди заинтриговала фанатов (фото)

MARUV позирует в прозрачной блузке, сквозь которую просвечивается грудь с заклеенными сосками.

Эпатажная украинская певица MARUV заинтриговала фанатов новым постом.

На своей странице в своем Instagram певица опубликовала фото в окружении своих танцовщиц.

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Все девушки на фото одеты в весьма откровенные наряды: у них оголены ноги и животы. Сама же MARUV позирует в прозрачной блузке, сквозь которую просвечивается грудь с заклеенными сосками. Поверх этого накинута блестящая сетка.

Певица пообещала своим поклонникам, что этим вечером опубликует секретный код, который откроет доступ к презентации ее новой песни "I want you".

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