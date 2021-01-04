Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram новую фотографию.
На снимке она позирует в сетчатом полупрозрачном комбинезоне с рюшами и трусиках с завышенной талией. Интересно, что звезда так натянула нижнее белье, что засветила зону бикини.
"Лучшая", "Королева", "Просто огонь", - написали фанаты.
Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
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