Певица показала новое фото.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она позирует в сетчатом полупрозрачном комбинезоне с рюшами и трусиках с завышенной талией. Интересно, что звезда так натянула нижнее белье, что засветила зону бикини.

"Лучшая", "Королева", "Просто огонь", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич