Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Дубае.
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Звезда решила провести отпуск более активно и отправилась кататься на квадроциклах в пустыне. Так, она подобрала для такого экстремального развлечения черный смежный купальник с негативным пространством на животе.
Наверх она накинула черную рубашку, которая развеивалась на ветру. Фото получилось достаточно ярким, особенно, если учесть, что у MARUV красивая фигура и длинные ножки.
"Владычица мира и повелительница стихий", "Боже, Анечка, почему ты такая жаркая?", "Лучшая", - написали фанаты.
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