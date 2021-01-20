Певица отправилась на отдых в Дубай.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Дубае.

Читайте такжеГорячая Санта Димопулос показала свои упругие "орешки"

Звезда решила провести отпуск более активно и отправилась кататься на квадроциклах в пустыне. Так, она подобрала для такого экстремального развлечения черный смежный купальник с негативным пространством на животе.

Наверх она накинула черную рубашку, которая развеивалась на ветру. Фото получилось достаточно ярким, особенно, если учесть, что у MARUV красивая фигура и длинные ножки.

"Владычица мира и повелительница стихий", "Боже, Анечка, почему ты такая жаркая?", "Лучшая", - написали фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич