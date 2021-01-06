Певица раззадорила поклонников сексуальным видео.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram очень сексуальное видео.

Читайте такжеЭкс-супруг Ани Лорак закрутил роман с молоденькой девушкой

Девушка показала отрывок со своего выступления. На кадрах она танцует в прозрачной блузке с корсетом и блестящих штанах. Стоит отметить, певица надела блузку на голое тело, прикрыв соски наклейками.

На видео она показывает жаркие танцы, которые взбудоражили ее фанатов.

"Как всегда устроила пожар на сцене", "Икона", "Богиня", "Это вообще законно?", "Очень шикарная", - написали фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич