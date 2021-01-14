Певица отдыхает в Дубае.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На ней девушка позирует, сидя у бассейна. Звезда надела черный раздельный купальник с завышенными трусиками. А дополнила она такой образ темными солнцезащитными очками.

Стоит отметить, что на этом фото певица выглядит более нежно и чувственно, чем на тех, которые она регулярно постит в соцсети.

"Идеальная красота", "Шикарная женщина", "Смелая, уверенная, открытая", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич