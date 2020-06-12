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"Одно только на уме": MARUV показала попу в БДСМ-костюме (фото)

21:26, 12 июня 2020
Звезды
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MARUV / фото instagram.com/maruvofficial

На этот раз артистка предстала в красном костюме в стиле БДСМ.

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Новые фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках MARUV позирует на старом балконе, вымощенном плиткой. Певица надела красный облегающий комбинезон, украшенный сбруей в стиле БДСМ. Свой образ она дополнила шляпкой с ушками - настоящий секси-костюм.

Поклонники поспешили похвалить певицу за столь смелый образ: "Марув, вы красива", "У тебя такая бомбическая фигура","...бриллиант закатился на балкон", "Отпад", "Огонь", "Одно только на уме... зап**долить", - написали фолловеры.

Напомним, ранее MARUV без лифчика анонсировала новый клип.

MARUV в стиле БДСМ / фото instagram.com/maruvofficial
MARUV / фото instagram.com/maruvofficial

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Теги: #фото#БДСМ#MARUV