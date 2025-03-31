Россиянин попал в базу из-за сознательного пересечения украинской границы и других причин.

Российский актер Марк Эйдельштейн, наиболее известный по роли Ивана Захарова в фильме "Анора", которая получила "Оскар-2025" и стала лучшим фильмом года, попал в базу "Миротворец". Причиной стало незаконное пересечение украинской границы артистом и его действия, которые угрожают суверенитету нашей страны.

Как сообщили на сайте "Миротворца", 23-летний артист неоднократно сознательно пересекал украинскую границу. В частности, в 2021-м он участвовал в российском фильме "Страна Саша". Съемки ленты проходили во временно оккупированном россиянами Крыму, в частности, в Севастополе.

Сам актер не высказывается о войне. Он молчаливо поддерживает путинский режим и нападение оккупантов на Украину. Также в "Миротворце" пишут, что он был внесен в базу из-за "действий, угрожающих суверенитету страны", а также из-за:

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участия в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками

незаконной коммерческой деятельности в оккупированном российскими захватчиками Крыму

"Поддерживая российскую агрессию и полностью осознавая, что посещение оккупированного российско-фашистскими захватчиками украинского Крыма в пунктах пропуска Украины является правонарушением, посетил территорию АР Крым. Участник съемок фильма "Страна Саша" (г. Севастополь, 2021 год)", - говорится на сайте.

Отметим, что пока что Марк не отреагировал на внесение его в базу. Он стал известным благодаря роли подростка Александра в фильме "Страна Саша", а также после съемок в оскароносной ленте Шона Бейкера "Анора". Также Эйдельштейн попал в лонглист премии BAFTA.

Кстати, номинированный на "Оскар-2025" российский актер из "Аноры" Юра Борисов также фигурирует в "Миротворце". Его внесли в базу в 2020 году за приезд в Крым из-за съемок в фильме "Калашников".

Напомним, ранее в базу "Миротворец" внесли скандального украинского блогера Александра Волошина. Мужчина прокомментировал это решение и возмутился из-за того, что попал в список предателей и путинистов. Причиной стали его скандальные высказывания о "мире" с Россией и завершении войны в Украине по "по правилам РФ".

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