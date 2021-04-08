Девушка обнародовала снимки в Instagram.

18-летняя дочь актрисы "Квартал 95" Елены Кравец, Мария предстала на новых снимках в провокационном наряде.

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Девушка надела черные джинсы, белый кружевной боди, а плечи накинула оверсайз курточку. Дополнила она такой образ бусами из жемчуга.

"Какая красота", "Гарнюня", "Невероятная", "Ангелок", "Вау", - пишут поклонники.

Стоит отметить, что Маша крайне редко делиться подобными снимками в социальной сети. Чаще всего на фото она позирует в более сдержанных образах.

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Автор: Диана Могилевич