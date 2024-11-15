Марина Боржемская отреагировала на нападки мамы Узелкова: 'Это остается загадкой'

Женщина не стала молчать после публичных обвинений.

Экс-супруга Вячеслава Узелкова и фитнес-тренер Марина Боржемская отреагировала на слова Зинаиды Узелковой относительно того, что после свадьбы Марина якобы сделала так, что Вячеслав не общался с родной матерью.

Хоть Боржемская и не называла конкретных имен, однако она провела параллель между их семьей и историей Золушки.

"Уверена, нам всем в детстве хотелось быть героиней сказки. Но взрослая жизнь показала, что не все сказки имеют счастливый финал. Мы не знаем, осталась ли Золушка с принцем, были ли они счастливы, что было после свадьбы, или злая мачеха больше не беспокоила их? Это остается загадкой. Кто-то верит в лучшее, кто-то в худшее, кто-то держит баланс", – поделилась Боржемская в своих соцсетях.

Видео дня

Она добавила, что часто люди в социальных сетях транслируют только позитив, а вот что кроется за пределами публичности - никто даже не догадывается.

"У каждого есть свой выбор – что показывать, а что оставить только себе. Пусть у каждого будет свой счастливый финал сказки. Напоказ или только для себя", – добавила Марина.

Напомним, ранее мать покойного Вячеслава Узелкова ответила, почему не пустила на прощание его экс-жену.

Вас также могут заинтересовать новости: