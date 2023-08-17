По ее словам, это произошло просто на улице.

Фитнес-тренер Марина Боржемская пять лет назад развелась с боксером Вячеславом Узелковым. С тех пор она мало говорит о своей личной жизни.

И только в интервью Маше Ефросининой женщина призналась, как устраивала свою личную жизнь. Она вспомнила, как однажды ее 11-летняя дочь Оливия нашла ей мужчину.

По словам Боржемской, в тот день они с дочерью гуляли на улице. С Мариной захотел познакомиться мужчина. И если она сомневалась, давать ему номер телефона или нет, то Оливия четко сказала, что она должна это сделать.

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"Она сказала: "Мам, давай телефон, ты пойдешь на кофе и это не обсуждается". Она это подтолкнула. Я не могу назвать это романом. Это была какое-то время красивая романтическая история", - рассказала Марина.

Она добавила, что с этим мужчиной у нее не сложились отношения, так как он пытался ее ограничивать. А девушке это совсем не нравится.

Более того, как призналась спортсменка, ей сложно находить общий язык с мужчинами, потому что она сильная и независимая. Также, по ее словам, противоположный пол пугается, когда слышит имя ее экс-супруга.

Напомним, Боржемская была замужем за Вячеславом Узелковым. Они развелись в 2018 году после 19 лет брака. У них есть двое детей - дочь Оливия и сын Роберт. Известно, что Узелков не принимает участия в жизни наследников.

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