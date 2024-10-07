Телезвезда ответила, как часто видится с военным.

Украинская ведущая Маричка Падалко рассказала о службе своего мужа - журналиста, а сейчас военного Егора Соболева - в ВСУ. Знаменитость ответила, как часто видится с любимым.

Как известно, Соболев прошел военную подготовку еще в 2021 году. С первых дней полномасштабного вторжения он стал на защиту страны сначала в рядах ТрО, а позже в составе ВСУ. Муж телезвезды служит в аэроразведке, то есть работает с дронами. Сейчас он занимает должность заместителя командира отряда. Ранее Егор выполнял боевые задачи на Запорожском направлении, однако сейчас он работает на разных участках фронта.

"Он сейчас является заместителем командира 12-го отряда спецназначения. Отвечает там за беспилотники. Если раньше это было преимущественно Запорожское направление, и он постоянно был там на задании, то сейчас они работают абсолютно каждый раз на разных участках фронта. Это определенный вызов, потому что ты привыкаешь к одной точке, там уже легче работать. Но это большой плюс для меня лично, потому что из-за того, что уровень задач, которые они выполняют, значительно усложнился, эти задачи требуют планирования в Киеве. Поэтому перед каждой операцией он должен появиться в Киеве на планирование и согласование", - поделилась ведущая.

Командировки в столицу стали "плюсом" для Марички, ведь раньше супруги виделись раз в 4-6 месяцев, а сейчас у Соболева есть возможность приезжать к родным примерно раз в две недели.

Когда муж приезжает домой, пара любит проводить время за прогулками и бегом. До большой войны влюбленные вместе занимались легкой атлетикой и она стала их общим хобби.

"Мы видимся теперь чаще. Сейчас он приезжает каждую вторую неделю, потому что он должен быть на очень важной встрече, когда они планируют следующую операцию. Очень любим вдвоем ходить гулять, ехать на дачу, быть на природе. Иногда можем даже пробежаться снова вместе, потому что раньше мы это делали всегда вдвоем", - рассказала Падалко.

Напомним, ранее Маричка Падалко рассказала о кризисе в браке с мужем. Ведущая поделилась, как им с любимым удалось решить проблемы в отношениях.

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