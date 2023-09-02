Ведущая не публикует новые фото с избранником.

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, почему ее муж, который защищает Украину, "исчез" из соцсетей. Звезда не показала фотографии избранника даже сейчас, когда сделала с ним фотосессию.

Зато Падалко показала себя и детей. Вся семья ведущей отдыхала на Закарпатье. Сейчас им редко удается побыть всем вместе, а потому звезда захотела "зафиксировать" этот момент на память.

"Мы сделали семейную фотосессию "просто так" - не потому, что Новый год, и "надо фото", не потому, что подарили сертификат, и его надо использовать, и не потому, что надо для СМИ, а просто потому, что хотим зафиксировать время вместе, потому что мы не знаем, что будет с нами завтра и каким будет следующее лето", - рассказала она.

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На новых фото Падалко позировала рядом с детьми и искренне улыбалась. Ведущая рассказала, что решила показывать не все фотографии не просто так.

"Конечно, одна из причин для фотосессии был короткий отпуск нашего папы, и нашими совместными с ним фото я горжусь больше всего. Но из уважения ко всем воинам и семьям, которые не имеют сейчас такой возможности, эти фотографии пока будут оставаться только в семье", - пояснила ведущая.

Поступок звезды поразил и растрогал фанов. Они поблагодарили ведущую за уважение к военным, а также отметили, что очень гордятся ее семьей. Также комментаторы написали:

"Ваша улыбка мне вдохновляет всегда! И дети, все дети невероятны! Большое спасибо за позитивные фото"

"Маричка, какие вы молодцы. Именно так, надо ловить момент. Я тоже так люблю и считаю, что это - правильно. Особенно с семьей"

"Плюсую, надо делать фотосессии, и я даже за то, что надо их выкладывать в соцсети. Не знаем, что с нами будет завтра, где мы будем. А так всегда есть островок воспоминаний".

Напомним, муж Марички Падалко - военный Егор Соболев. Несколько месяцев назад он получил звание офицера. А в августе избранник ведущей получил отпуск, вместе с семьей он отправился на отдых.

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