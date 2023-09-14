Инна Белоконь внезапно оказалась в руках зрителей.

На днях Верка Сердючка дала грандиозный концерт в Торонто, во время которого произошла "напасть" с ее сценической мамой Инной Белоконь.

Так, женщина спустилась со сцены к зрителям и вылезла на поручень. Внезапно поклонники схватили ее и начали тащить к себе. Охранники сразу же среагировали и подбежали к Белоконь, дабы спасти ее. Однако они не успели.

В итоге "мама" Сердючки оказалась среди толпы народа, где устроила настоящую "гуляночку" под хит с одноименным названием.

К счастью, обошлось без инцидентов. Зрители были очень счастливы, что их любимица оказалась так близко рядом с ними. А вот сама Сердючка вместе с шоу-балетом продолжила зажигать на сцене.

Инцидент с Веркой Сердючкой в США

На днях Верка Сердючка летела в США на концерт, однако он оказался под угрозой срыва. Во-первых, изначально самолет не смогли посадить из-за загруженности аэропорта, а затем началась непогода. Из-за дождя, молнии и грозы пилот был вынужден совершить экстренную посадку в другом городе.

Тогда Сердючка приняла решение ехать на автомобиле в пункт назначения, однако она все равно опоздала на концерт на час из-за того, что долго не могла забрать багаж, снова-таки из-за непогоды.

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