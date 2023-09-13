К счастью, с артисткой все хорошо.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, недавно летел в США, где у него должен был состояться концерт. Однако выступление оказалось под угрозой срыва.

Как сообщает JetSetter.ua, несколько раз возникали проблемы, из-за которых Сердючка могла не попасть на концерт. Во-первых, изначально самолет не смогли посадить из-за загруженности аэропорта, а затем началась непогода.

Так, в тот момент начались молния, гроза и сильный дождь. В связи с этим было принято решение сделать экстренную посадку в другом городе. Тогда Сердючка вместе с командой решила отправиться в пункт назначения на автомобиле.

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Однако артистам пришлось долго ждать багаж, так как его не начали выдавать, пока не закончилась непогода. В результате они опоздали на концерт на час, но это не помешало Сердючки дать грандиозное шоу и поднять боевой дух людей.

"Зрители терпеливо ждали, но часовая задержка того стоила - Верка и мама устроили настоящий разрыв. Вместе с артистами пели, танцевали и посылали Путина в известном направлении абсолютно все, даже Эд Стейнберг, друг и режиссер ранних клипов Мадонны", - говорится в Instagram Сердючки.

Стоит отметить, что Андрей Данилко отправился в тур по США. Ранее он уже выступил в Чикаго, в Майами, в Нью-Йорке. Также его ждет еще ряд городов.

Напомним, ранее Верка Сердючка в Майами заставила зал сходить с ума.

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