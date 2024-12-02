MamaRika поделилась забавным фото сына в Instagram.

Популярная украинская певица MamaRika известна не только своими хитами, но и искренностью в общении с поклонниками. Она часто делится моментами из своей личной жизни, в частности воспитанием сына Давида.

Недавно MamaRika опубликовала в Instagram забавное фото 3-летнего Давида, которое мгновенно стало вирусным. На снимке мальчик сидит в автомобиле с выражением лица, которое многие назвали классическим понедельничным настроением.

Оказывается, Давид, который недавно пошел в детский сад, уже успел ощутить на себе бремя начала рабочей недели. И хотя мама шутит по этому поводу, многие родители узнали в реакции Давида своих собственных детей.

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"Мой mood каждый понедельник", - с юмором подписала фото MamaRika.

Подписчики певицы активно комментируют публикацию, делясь собственными историями о понедельниках и восхищаясь искренностью MamaRika.

Эта история в очередной раз доказывает, что MamaRika - не только талантливая певица, но и замечательная мама, которая умеет находить позитив даже в понедельничных буднях.

Напомним, известная украинская певица призналась о борьбе с алкоголизмом.

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