Елене с детьми и родителями пришлось покинуть Украину.

Украинская актриса Елена Кравец в эфире "Сніданок. Онлайн" рассказала, что из-за войны в Украине ей пришлось поехать вместе с детьми и родителями за границу, а ее муж сейчас продолжает находиться в Киеве.

Сейчас младшие дети Кравец, 5-летние Ваня и Катя, находятся вместе с ней за границей. Участница "Квартал 95" делится: дети понимают, что они не дома,

"Ваня все почувствовал очень быстро. Я сначала пыталась найти слова, объясняла, почему мы ночуем не дома, почему переезжаем. А потом он сказал: "Мама, а там в Киеве взрывы? Это на нас Россия напала?" Я признаюсь, что даже немного задрожала... Сын говорит: "Так надо нам не сюда ехать, а в Россию. И там им все сказать в глаза и президенту навалять". То есть они все понимают. Катя больше закрывается от этой информации, видит нас всех – и ей уже хорошо. Но они очень хотят домой, как и мы все. И я их заверяю, что мы скоро вернемся, все будем вместе и будет много работы в Киеве, надо будет восстанавливать наш город и страну", - рассказала актриса.

Елена призналась, что сейчас очень скучает по весеннему Киеву, по людям и по жизни, когда ты не считаешь дни. Также Елена анонсировала ряд благотворительных концертов по Европе, а все заработанные деньги потом отправит нашей стране.

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