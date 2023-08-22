У малыша подозрение на пневмонию.

Блогерша Даша Квиткова поделилась с поклонниками печальной новостью - ее маленького сына Льва госпитализировали. Ночью у малыша поднялась температура, которую звездная мама пыталась сбить.

"Была бессоная ночь с этим зайчиком, которому я сбивала температуру. Отменила все планы из-за его состояния. Сегодня на домашнем", - сказала Квиткова.

Позже Льву стало немного легче, поэтому они даже вышли на прогулку. Однако Даша все равно решила вызвать врача, чтобы тот осмотрел ребенка. Как выяснилось, у мальчика подозрение на пневмонию, поэтому было принято решение о госпитализации.

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"Я на несколько дней ухожу из Instagram. Льва забрали в стационар", - добавила Квиткова и показала фото ребенка в больнице под капельницей.

Рядом с Квитковой и сыном в этот момент оказался Никита Добрынин. Он отвез экс-супругу и сына в больницу, а затем показал видео, на котором Лев играет на кровати.

"Пройдем со Львом и этот этап тоже, станем сильнее. Завтра будут дополнительные обследования. Молюсь, чтобы не подтвердилась пневмония. Завтра услышим, что скажет доктор", - добавил Добрынин.

Напомним, ранее Добрынин высказался о разводе с Квитковой.

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