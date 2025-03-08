Мужчина служил на Востоке страны.

Известный украинский поэт, боевой медик и врач-кардиолог высшей категории Владимир Воликов погиб на фронте.

Печальную весть сообщил на своей странице в Facebook побратим покойного защитника Алексей Сагаловский.

"С большой скорбью вынужден сообщить о том, что вчера перестало биться сердце моего друга и побратима, соавтора песен и известного боевого медика Владимира Воликова. Хочу выразить искренние соболезнования семье и друзьям. Столько еще планов было, как же так, Воликов?" - написал он.

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Еще один побратим Владимира отметил, что смерть поэта наступила в результате ранения.

"Печальная весть, погиб от пули мой побратим, военный волонтер, медик, просто замечательный человек Владимир Воликов. Покойся с миром на лугах Сварожих", - написал Виктор Зайчук.

Что известно о Владимире Воликове

Поэт Владимир Воликов в начале полномасштабной войны пошел в ВСУ. Он проходил службу на Востоке нашей страны и имел позывной "Скиф".

"Не каждый может взять оружие и идти на фронт, но каждый должен приближать нашу победу на своем фронте. Только объединившись, как в первые дни войны, мы сможем преодолеть врага", - писал мужчина в своем Facebook.

В прошлом году Владимир опубликовал книгу "Поэзия, опаленная войной", в которой передал свои эмоции и мысли во время войны.

Напомним, ранее стало известно о смерти на фронте украинского актера Петра Великого. Мужчине было 48 лет.

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