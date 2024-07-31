Максим Галкин прямо на сцене жестко высмеял Киркорова

Зал взорвался смехом.

Российский юморист Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой посетил фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале. В один из дней он вышел на сцену и жестко подколол бывшего супруга примадонны - Филиппа Киркорова.

Так, Галкин на огромную аудиторию сказал, что Пугачева знает только несколько слов на латышском языке.

"Это у неё от предыдущего", - сказал шоумен, намекая на первого мужа Пугачевой Миколаса Орбакаса.

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Затем он исправил себя и уточнил, что имел в виду путиниста Филиппа Киркорова.

"А, нет, это не предыдущий. От предыдущего у неё только перья остались", — добавил Галкин.

Публика позитивно отреагировала на его шутку и буквально взорвалась от смеха. В очередной раз Галкин, который поддержал Украину в развязанной РФ войне, сорвал аплодисменты.

Напомним, также на фестивале в Юрмале Максим Галкин спел украинскую песню "Смерека". Это уже не первый раз, когда он таким образом выражает поддержку нашему народу, который вынужден бороться с российской агрессией.

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