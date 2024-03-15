Примадонна в очередной раз высказала свою позицию.

Российская певица Алла Пугачева, выехавшая из страны-агрессора в начале полномасштабного вторжения, публично поддержала певицу Наталью Могилевскую, которая была вынуждена остановить свой концерт в Кривом Рогу из-за ракетной атаки.

На днях Могилевская на своей странице в Instagram опубликовала видео из бомбоубежища, где пряталась с командой из-за воздушной тревоги. После этого она вернулась на сцену, но вскоре остановила концерт, когда узнала о "прилете".

Тогда артистка поехала на место происшествия, чтобы оказать помощь нуждающимся.

Видео дня

Пугачева не прошла мимо этого трагического события. В комментариях под видео Могилевской она написала:

"Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!".

Стоит отметить, что Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин осуждают войну в Украине. Они уехали из РФ и открыто заявили о своей позиции. Более того, недавно Пугачева сказала, что ни один нормальный человек не вернется в страну-агрессора.

Напомним, ранее Алла Пугачева высмеяла слова Михайлова о выехавших из РФ артистах.

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