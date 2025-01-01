Супруги праздновали Новый год не в домашней атмосфере.

Известный российский юморист Максим Галкин, который с женой Аллой Пугачевой и детьми выехали в начале полномасштабной войны с РФ, показал видео с празднования Нового года.

Мужчина опубликовал в своем Instagram ролик, на котором вместе с 75-летней возлюбленной танцует у елки. Заметно, что пара встречала Новый год не в домашней атмосфере, а в одном из ресторанов.

Для праздника Алла Пугачева выбрала черный костюм с блестками и дополнила свой образ украшением на голове. Галкин же был одет в черный деловой костюм и белую рубашку.

"С Новым годом!" - подписал лаконично видео Галкин.

Что известно о позиции Максима Галкина и Аллы Пугачевой

В начале полномасштабного вторжения Галкин и Пугачева публично осудили кровавый режим Кремля. Они вместе с детьми эмигрировали в Израиль. Позже за открытую критику действий диктатора и зверств оккупантов в Украине юмориста признали "иноагентом" в стране-агрессоре. Однако Галкин продолжает реагировать на события в нашей стране и выражает поддержку украинцам.

Напомним, ранее Максим Галкин поздравил поклонников с Рождеством и заговорил на украинском.

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