В Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины.

11 ноября 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины. В нем говорится о том, чтобы включить российского музыканта Максима Фадеева в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фадеева таки внесли в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины соответствующим приказом МКИП от 19 ноября № 2319. Процедура была осуществлена автоматически.

Кто такой Максим Фадеев:

Максим Александрович Фадеев родился 6 мая 1968 года в городе Кургане Курганской области

Фадеев является продюсером, музыкантом, аранжировщиком

У него был свой лейбл, который в итоге закрылся

Во время президентских выборов 2018 года был доверенным лицом Владимира Путина

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Автор: УНИАН