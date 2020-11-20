11 ноября 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины. В нем говорится о том, чтобы включить российского музыканта Максима Фадеева в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фадеева таки внесли в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины соответствующим приказом МКИП от 19 ноября № 2319. Процедура была осуществлена автоматически.
Кто такой Максим Фадеев:
- Максим Александрович Фадеев родился 6 мая 1968 года в городе Кургане Курганской области
- Фадеев является продюсером, музыкантом, аранжировщиком
- У него был свой лейбл, который в итоге закрылся
- Во время президентских выборов 2018 года был доверенным лицом Владимира Путина
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