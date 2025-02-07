Мужчина также признался, поддерживает ли связь с бывшей.

Украинский актер-воин Максим Девизоров, который известен по сериалам "Первые ласточки" и "Новенькая", рассказал о болезненном разводе с женой во время войны.

Не секрет, что в 2022 году Максим женился на актрисе Светлане Гордиенко. Однако через два года супруги официально завершили свои отношения. Позже стало известно, что экс-избранница Девизорова родила ребенка от другого мужчины.

Долгое время звезда "Первых ласточек" не комментировал личную жизнь. Однако сейчас рассказал, что начал работать над новым спектаклем "И в горе, и в радости", где будет показана его пережитая личная история.

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"Я решил поработать с событием, которое меня просто вынесло в свое время - известие о разводе и измене от девушки, которую я на тот момент любил. Поэтому в пьесе есть моменты, взятые из жизни, но также есть место и художественному вымыслу. Тяжело переживал развод. Как видите, пока жив", - ответил актер в интервью для УНИАН.

Он также добавил, что решение сделать спектакль на основе собственных переживаний было для него как спасательный круг.

"Это мой способ отыскать за что зацепиться в этой жизни. Представьте, мое состояние, когда я много месяцев ищу возможности перевестись в тыл, чтобы быть ближе к любимому человеку, а оказывается все зря... Без сомнения, здесь есть о чем поговорить... Вообще, такая неспровоцированная несправедливость перекликается с ходом этой войны. Как бы ни было больно, но я уже научился принимать, что иногда люди выбирают не ту сторону", - подчеркнул Девизоров.

Актер решил больше не вдаваться в подробности отношений с экс-супругой. А на вопрос о том, поддерживают ли они связь и поздравил ли он ее с рождением сына ответил так:

"Спросите лучше у нее".

Напомним, ранее Максим Девизоров рассказал о службе в ВСУ и какие задачи выполняет.

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