Максим Бородин считает, что ему не стоило так резко высказываться о беглеце.

Украинский певец, автор песен, участник "Голосу країни" Максим Бородин, который ранее раскритиковал артиста-беглеца Олега Винника и назвал его музыку "поверхностной", сейчас жалеет о своих словах. Исполнитель, известный песнями "Якби не ти", "Без тебе", признался, что после резких высказываний ему приходилось объяснять свои слова.

Как известно, в одном из интервью Бородин отметил, что ему бы не хотелось быть в одной нише с беглецом и, чтобы их творчество сравнивали, поскольку оно для него "неискреннее". Причиной таких высказываний стало то, что ведущий Слава Демин сказал артисту, что его аудитория - преимущественно женщины и девушки, которые ранее восхищались Винником.

В новом интервью Демину певец признался, что тогда его расстроило такое сравнение. Он не считает Олега своим конкурентом в шоу-бизнесе, а его творчество для него "низкий жанр".

"Он работал на ту аудиторию, которой это все нравится. А меня расстраивает нарочитая неискренность этой музыки. То, что делает Олег Винник - мне очень чуждо", - подчеркнул Максим.

В то же время артист добавил, что сейчас жалеет о критике Винника. По его словам, ему неоднократно после этого нужно было "объяснять контекст". Бородин считает, что стоило ограничиться коротким высказыванием и не вдаваться в подробности.

"Оскорблять человека, рассказывая на широкую публику, какой у тебя вкус, - да сиди со своим вкусом тихонько. Я включил свою простоту. Но будь немножко умнее, скажи просто: я не согласен. Мне кажется музыка Винника не в твоем стиле и это не твоя ниша. И все. А нравится-не нравится - кому это надо рассказывать", - добавил музыкант.

Напомним, ранее после провала в Польше Олег Винник анонсировал новые концерты в Европе. Артист планирует выступить в Праге, Чехия. Стало известно, какова стоимость билетов.

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