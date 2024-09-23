Максим Бородин также назвал музыкантов, которыми восхищается.

Украинский певец Максим Бородин резко высказался об известном артисте Олеге Виннике, который сбежал за границу в начале полномасштабного вторжения. Исполнитель раскритиковал творчество коллеги.

По словам Бородина, музыка Винника для него "поверхностная" и "неискренняя". А также он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его сравнивали с Олегом и быть с ним в одной музыкальной нише. На проекте "Муз_Тренд" ведущий Слава Демин отметил, что аудитория Максима - это девушки и женщины, которые раньше слушали беглеца. Однако сам Бородин убежден, что это не так:

Я не знаю, мне от этого очень больно. Для меня его музыка очень поверхностная, очень не искренняя. Мне жаль, что люди могут слушать меня и Винника. Я не хотел бы быть с Винником в одной нише. На сегодня, это худшая новость, которую ты рассказал. Если так, то жаль. Я думаю, поэтому я так долго и шел, что ни слева, ни справа, со мной рядом никого нет.

В дополнение, исполнитель ответил, кто для него является примером в украинском шоу-бизнесе. В частности, среди музыкантов, которыми восхищается артист, Святослав Вакарчук и Валерий Харчишин.

"Мне приятно, когда со мной здороваются крутые музыканты, а когда не крутые, мне все равно. Фух, Винник простите. Для меня крутые музыканты, это Святослав Вакарчук, Валерий Харчишин. А все остальное, это литература", - добавил Бородин.

Что известно о Бородине

Максим участвовал в 12 сезоне проекта "Голос страны". Тогда артист был в команде Вакарчука. Он стал популярным после премьеры песни "Якби не ти", которую выпустил в 2022 году. Также он выпустил известный трек "Скажи мені" и спел в дуэте со Златой Огневич. Они представили композицию "Без тебе".

Напомним, ранее в сети показали новое фото Олега Винника за границей. Фотография была сделана в Берлине, куда сбежал артист в 2022 году. Более 2 лет певец молчал о войне в Украине и не выходил на связь. Его экс-продюсер рассказывал, что он незаконно пересек границу, прячась под одеялом в авто.

Сам Олег утверждал, что уехал якобы из-за болезни. Неожиданно в августе он выпустил новую песню и даже анонсировал мировое турне.

Вас также могут заинтересовать новости: