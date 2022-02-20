Макс Барских сделал сенсационное заявление в интервью журналу "Отдохни".

Украинский артист Макс Барских появился на обложке свежего номера издания "Отдохни", которому дал одно из самых откровенных интервью за последние годы. Недавно Барских в рамках своего остросоциального проекта Recycling выпустил трек и видео "No Exit", посвященные проблеме наркозависимости, и решил высказаться на эту тему. Макс прибегает к глубоко личным подробностям своей жизни, потому что, по его словам, не может стоять в стороне.

"Я хочу поделиться своим опытом с молодым поколением: рассказать, что допинги - это не выход и не легкость, а страшная ошибка, которая может закончиться очень плачевно", - сказал артист.

Макс Барских подробно рассказал, как в его жизнь вошли наркотики. Это был клубный отдых после концертов в разных городах. То, что казалось феерией, в конце концов переросло в нечто угрожающее: "Со временем понимаешь, что портятся настроение и здоровье, ты начинаешь чувствовать зависимость".

"Я быстро осознал, что наркотики - не то, что помогает мне писать песни, и справился с этим. Это отдаляло меня от внутреннего "я", поэтому я сказал "стоп" и полностью убрал из своей жизни и людей, и ситуации, которые приводили к такому времяпрепровождению", - добавил Макс.

Кроме этого, он поделился своим сегодняшним отношением к наркотикам. Он считает, что "легких" и "тяжелых" наркотиков нет - все они одинаково приводят к злоупотреблению: "Когда легкие вещества уже не действуют или становятся привычкой, человек начинает искать что-то другое. Путь к настоящей эйфории и сильным ощущениям не в том, чтобы убиться наркотиками или напиться и забыть себя, а в том, чтобы уметь общаться с собой. В этом - выход. Когда ты честен с собой и признаешь свои ошибки, то можешь работать с этим. Так ты становишься лучше, тебе не нужен допинг. Так вот, по поводу травы: сегодня во многих странах используется применение каннабиса в медицинских целях. Это очищенная "травка", в ней очень мало ТГК, от нее не возникает зависимость и, в принципе, она не дает тех ощущений, которые вызывает необработанная. Употребление медицинского каннабиса возможно по рецепту: для предотвращения боли, расслабления, для взрослых и зрелых людей, испытывающих депрессию. Но я считаю, что это не выход. Выход в том, чтобы всегда следить и уметь общаться с собой".

Напомним, ранее Зианджа рассказала о конфликте с Максом Барских.

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