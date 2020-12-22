Барских снялся на обложку глянца / instagram.com/max_barskih
Популярный исполнитель Макс Барских снялся для обложки российского Playboy.
Читайте такжеСамая стильная украинская телеведущая показала лицо без макияжа
В интервью изданию он рассказал, как часто нужно заниматься сексом. По его словам, интима много не бывает.
"Секса никогда не бывает много. Чем больше его, тем улыбка шире, а солнце светит ярче", - сказал артист.
Стоит отметить, что на обложке журнала Макс предстал в образе настоящего сердцееда. Он надел черный костюм и белую рубашку, верхние пуговицы которой расстегнул.
Барских снялся на обложку глянца / instagram.com/max_barskih
Другие новости УНИАН:
- MARUV показала фото в полупрозрачном мини-платье без белья
- Экс-возлюбленная Брэда Питта без белья распахнула крошечную маечку
- Скандальная Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram