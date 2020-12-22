Певец украсил обложку российского Playboy.

Популярный исполнитель Макс Барских снялся для обложки российского Playboy.

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В интервью изданию он рассказал, как часто нужно заниматься сексом. По его словам, интима много не бывает.

"Секса никогда не бывает много. Чем больше его, тем улыбка шире, а солнце светит ярче", - сказал артист.

Стоит отметить, что на обложке журнала Макс предстал в образе настоящего сердцееда. Он надел черный костюм и белую рубашку, верхние пуговицы которой расстегнул.

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Автор: Диана Могилевич