Украинский артист Макс Барских отреагировал на освобождение родного Херсона от российских оккупантов. Он заявил, что после таких новостей чувствует себя счастливым.
Певец добавил, что сегодня жители каждого оккупированного украинского города с нетерпением ждут бойцов ВСУ:
"Поселок за поселком, город за городом – каждый километр важен, потому что нет ни одного населенного пункта на карте, где бы не ждали украинских воинов. Сегодня я счастлив, что наш флаг поднимается над селом Станислав. Все будет Украина".
Освобождение Херсона: что известно
На днях россияне заявили об отводе войск с правого берега Херсонской области. В Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины начали зачистку 12 населенных пунктов. Однако отмечается, что захватчики продолжают минировать дороги и инфраструктуру.
При этом Украина пока не видит признаков того, что враг решил окончательно покинуть Херсон без боев, отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.