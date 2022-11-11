ВСУ начали зачистку области после пребывания там оккупантов.

Украинский артист Макс Барских отреагировал на освобождение родного Херсона от российских оккупантов. Он заявил, что после таких новостей чувствует себя счастливым.

Певец добавил, что сегодня жители каждого оккупированного украинского города с нетерпением ждут бойцов ВСУ:

"Поселок за поселком, город за городом – каждый километр важен, потому что нет ни одного населенного пункта на карте, где бы не ждали украинских воинов. Сегодня я счастлив, что наш флаг поднимается над селом Станислав. Все будет Украина".

Освобождение Херсона: что известно

На днях россияне заявили об отводе войск с правого берега Херсонской области. В Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины начали зачистку 12 населенных пунктов. Однако отмечается, что захватчики продолжают минировать дороги и инфраструктуру.

При этом Украина пока не видит признаков того, что враг решил окончательно покинуть Херсон без боев, отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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