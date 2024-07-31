После начала полномасштабного вторжения артист не исполняет русскоязычных песен.

Известный украинский певец Макс Барских, который ранее едва не погиб во время атаки Ирана на Израиль, поделился мыслями относительно языкового вопроса. Исполнитель объяснил, почему полностью перешел на украинский.

Как известно, после 24 февраля 2022 года артист выразил четкую позицию относительно войны в Украине и осудил путинский режим, хотя до этого гастролировал по России. Он перестал исполнять на концертах русскоязычные треки и большинство своих хитов перевел на украинский. Более того, сейчас Максим даже отказывается говорить на русском на публике.

Так было, в частности, и в Юрмале во время музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву", где Барских выступал. Во время общения с журналистами певец говорил с ними на английском.

Видео дня

В интервью латвийскому телеканалу TV3 знаменитость признался, почему решил окончательно отказаться от русского. По его словам, с начала 2022 года он начал детально изучать историю Украины. Тогда артист понял, что Россия сотнями лет пыталась искоренить украинский язык и культуру и насаждала свою.

У Барских твердая позиция относительно языка. Он отмечает, что язык - это не просто средство общения, а идентичность народа. Сейчас певец выпускает песни на украинском и английском языках.

"Когда началась война, я начал глубже интересоваться историей, и понял, что таким был план России со времен, когда Украина стала независимой. Россияне всегда распространяли нарратив, что если ты говоришь по-русски - ты более цивилизованный, если на украинском, то ты человек из села и все так к тебе и будут относиться. Честно говоря, я в детстве не разговаривал на украинском. Эта мысль, которую навязывала Россия, была со мной все время, и я, к сожалению, с ней соглашался. Язык - это бесспорно идентичность и за нее важно бороться. И это то, что отличает нас от других", - подчеркнул Макс.

Напомним, ранее Макс Барских пошутил со сцены о мобилизации. Артист сказал, что боится военного призыва.

Вас также могут заинтересовать новости: