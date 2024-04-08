Певицу обвинили во лжи и непунктуальности.

Легендарную американскую певицу Мадонну, которая ранее составила завещание на фоне тяжелой болезни, поклонники обвинили в непунктуальности. Фанаты поп-дивы подали иск в суд на звезду из-за ее опоздания на концерт в Бруклине.

Как пишет издание People, двое фанатов певицы рассказали, что концерт в Бруклине должен был начаться в 20:30, однако Мадонна опоздала. Поэтому свое выступление звезда начала на два часа позже, в 22:30.

По словам посетителей концерта, они рассчитывали на другое отношение певицы к своим поклонникам, и если бы знали, что концерт начнется с опозданием, то вообще бы не пришли на него.

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Они подали иск в суд на Мадонну, в котором обвинили ее в "использовании ложной рекламы и введении зрителей в заблуждение".

Команда артистки уже успела отреагировать на инцидент. Представители звезды предположили, что часть посетителей покинула концерт после часу ночи, потому что на следующий день им нужно было на работу.

Юристы певицы отметили, что задержка выступления не является основанием для судебного иска. Более того, адвокаты подали заявление на отклонение иска. По их словам, указанное время в билете - это лишь данные о запуске гостей на площадку. Только после того, как все посетители соберутся, начинается концерт.

"Умный посетитель концерта поймет, что двери заведения откроются в указанное время или раньше. После этого одно или несколько выступлений на разогреве, пока зрители прибывают и идут на свои места. Уже после этого на сцену выходит главный артист", - заявили юристы.

Напомним, ранее Мадонна на концерте завернулась во флаг Украины.

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