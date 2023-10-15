Таким образом певица поддержала нашу страну.

Американская певица Мадонна устроила масштабный тур, посвященный 40-летию ее музыкальной карьеры. На сцену она вышла в роскошном образе, который дополнила шляпкой от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.

"Спасибо, Мадонна! За то, что поверила в меня с самого начала. За вашу невероятную поддержку. Почти восемь лет вместе. Наша история, которая произошла в эту удивительную ночь. Спасибо, что сделали меня частью вашего праздника. Эта поддержка не только моя, это поддержка моей страны. Наша победа приходит и благодаря культурному единству, через отсутствие страха. Вы всегда были примером этого. Твое присутствие в моей жизни – самая большая честь. Все еще не могу в это поверить", - обратился к артистке Багинский.

Стоит отметить, что во время концерта Мадонна развернула сине-желтый флаг и укутались им. Пользователи сети положительно на это отреагировали и поблагодарили знаменитость:

"Не верю своим глазам"

"Спасибо тебе за поддержку"

"Всегда нужно верить в мечты, они сбываются"

"Просто огонь"

Напомним, ранее Мадонна повергла в шок внешним видом.

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