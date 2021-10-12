Клип набрал почти миллион просмотров на YouTube всего за сутки.

Итальянская группа Måneskin презентовала клип на песню MAMMAMIA. Эта песня войдет в сет-лист во время мирового турне группы в 2022 году. Стоит отметить, что за сутки клип посмотрели 872,5 тысяч людей.

"Весёлое видео, песня - хит, особенно припев нравится, бас звучит очень круто", "Вроде они просто сидят в машине, иногда подпевают, курят, передают пивко, но...это так вайбово, как будто я с ними там сижу", "В этой машине слишком жарко. Сразу 4 итальянца", "Когда за 15 минут до поездки на дачу все друг с другом переругались, но картоха сама себя не выкопает", "Они сейчас круче всех", - пишут фаны в комментариях под видео.

Что известно о группе Måneskin

Måneskin – рок-группа из Рима, в состав которой входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.

Группа стала известной после того, как в 2017 году заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor.

В этом году Måneskin выступил на культовом итальянском музыкальном фестивале Sanremo с песней Zitti E Buoni и завоевал там первое место.

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Автор: Диана Могилевич