Потап отдыхает вместе с Каменских на море / instagram.com/realpotap
Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как ПТП, отправился в отпуск вместе со своей супругой, певицей Настей Каменских.
С отпуска супруги публикуют яркие фотографии. На одной из них Потап нежно целует Настя в щечку, находясь на яхте. Сама Каменских прикрыла глаза и улыбнулась.
"Любовь", - лаконично подписал снимок Потап.
Отметим, что в кадре Потап предстал без одежды, а на Насте видно только белый купальник и голубую полупрозрачную рубашку.
"Вы прелестные", "Настоящие", "Красивая пара", "Приятно быть с тем, кого любишь", "Самое лучшее фото сегодняшнего дня", - пишут фаны под постом.
Вас также могут заинтересовать новости: