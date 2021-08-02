Артист отправился в отпуск вместе со своей супругой.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как ПТП, отправился в отпуск вместе со своей супругой, певицей Настей Каменских.

С отпуска супруги публикуют яркие фотографии. На одной из них Потап нежно целует Настя в щечку, находясь на яхте. Сама Каменских прикрыла глаза и улыбнулась.

"Любовь", - лаконично подписал снимок Потап.

Отметим, что в кадре Потап предстал без одежды, а на Насте видно только белый купальник и голубую полупрозрачную рубашку.

"Вы прелестные", "Настоящие", "Красивая пара", "Приятно быть с тем, кого любишь", "Самое лучшее фото сегодняшнего дня", - пишут фаны под постом.

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Автор: Диана Могилевич