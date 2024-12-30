Любава Грешнова вспомнила, что чувствовала в этот момент.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Дом для двоих", "Моя новая жизнь", "Страшная красавица" Любава Грешнова призналась, что пережила две клинические смерти. Артистка рассказала, что стало причиной этого и что она чувствовала в этот момент.

В интервью Славе Демину знаменитость поделилась, что оба случая произошли еще в студенческие времена. Один из них был в общежитии, где звезду спасали ее соседки, а другой - в студенческой поликлинике. Если первый случай произошел из-за аллергии, то последний раз женщине приписали слишком большое количество антибиотиков, из-за которых она потеряла сознание.

Врач оказал экстренную помощь студентке, вколов ей адреналин. А вот в общежитии Любаву спасали соседки. Девушки не растерялись и ввели ей нужный препарат в глаза, ведь скорую она могла просто не дождаться.

"Было в общежитии, мне заливали средство в глаза, типа нашатыря. Девушки, с которыми я жила в комнате, они были взрослые, опытные, они поняли, что я могу не дождаться скорой. У меня была какая-то аллергия. Больше какого-то препарата выпила, я вышла из комнаты и потеряла сознание. А первый раз это было в поликлинике студенческой тоже на первом курсе. У меня был отит, мне прописали сильный антибиотик. Он (врач - УНИАН) мне ввел и просто клиническая смерть, когда все выключается. Он мне колол адреналин", - вспомнила звезда сериалов.

По ее словам, во время этих клинических смертей у нее были совершенно разные ощущения. Если во время первого случая актриса вообще не понимала, что происходит и испытывала внутренний дискомфорт, ей даже было страшно от безысходности. А вот второй раз Грешнова даже почувствовала наслаждение. Ей было приятно находиться в этом состоянии настолько, что она не хотела выходить из него.

"Первый раз было очень страшно. Было как быстрая перемотка, очень громко. Это внутренний дискомфорт. Как будто ты стоишь в громкой комнате, где играет одновременно 500 треков быстро. А второй раз было настолько комфортно и приятно. Был какой-то колокол. Все такое светлое, мне так тепло, мне так кайфово, что когда мне залили препарат в глаза, я пришла в себя и сказала: "Зачем вы это сделали, мне было так классно". Это такие абсолютно полярные истории", - добавила Любава.

Напомним, ранее Любава Грешнова ответила, почему ее муж-актер не возвращается в Украину. Михаил Пшеничный ни разу за время большой войны не приезжал в Украину.

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