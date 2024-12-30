Михаил Пшеничный ни разу за время большой войны не приезжал в Украину.

Украинская актриса, звезда сериалов "Треугольник судьбы", "Тень прошлого", "Семья на год" Любава Грешнова рассказала об отношениях на расстоянии с актером Михаилом Пшеничным, с которым она вместе уже 15 лет. Знаменитость ответила, почему избранник живет за границей и не возвращается в Украину.

Не секрет, что Грешнова и Пшеничный много лет жили и работали в РФ. Однако после начала полномасштабного вторжения они разорвали все связи с РФ и публично осуждают путинский режим. Сейчас Любава живет в Киеве, а ее любимый с сыном - в Польше. Как отметила кинозвезда в интервью Славе Демину, любимый занимается за рубежом продвижением украинской культуры.

"Муж мой в Польше. В Украину он не приезжает, потому что у него не было необходимости и предложений. Там у него есть работа, потому что он занимается продвижением украиноязычного спектакля и культуры", - сказала актриса.

Кроме того, она отметила, что Пшеничный не нарушал закон и не убегал из Украины. Он ни разу за время большой войны не был в Украине. На вопрос, когда Михаил вернется на родину, Любава лаконично ответила "скоро".

"Он не переплывал Тису, не нарушал закон. Он живет абсолютно отрытой и честной жизнью", - подчеркнула артистка.

Кинозвезда добавила, что до сих пор воссоединение их семьи в Украине не произошло, потому что они с мужем сделали акцент на популяризации украинского за пределами нашей страны. Пара поддерживает отношения на расстоянии и видится в Польше, где они снимают квартиру. Там также живет мама знаменитости.

"Мы пробиваем язык и культуру. Например, в Израиле нам очень долго говорили, что к нам никто не придет. Но у нас были полные залы, просто аншлаги в шести городах. Это впервые украиноязычный спектакль был сыгран на сцене Израиля", - отметила Грешнова.

Напомним, ранее Любава Грешнова раскрыла свой секрет похудения на 40 килограммов. Актриса достигла такого результата за 7 месяцев.

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