Певица держалась в стороне от других участников.

В мае состоялся самый масштабный конкурс песни Евровидение. Украинская группа TVORCHI попросила всех участников подписать сине-желтый флаг, чтобы потом разыграть его на благотворительном аукционе.

И если большинство участников с радостью согласились это сделать, то победительница конкурса Лорин - отказалась.

Как рассказала менеджер и партнер группы TVORCHI Юлия Могилюк в комментарии "Обозревателю", Лорин стала единственной участницеЙ, чьей подписи не было на украинском флаге. Она добавила, что у них изначально не было контакта, так как шведская певица держалась в сторонке ото всех.

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"Зато свои подписи на флагах оставили Финляндия, Италия, Испания, Литва, Франция и другие", - отметила Могилюк.

Кроме того, Могилюк рассказала, что еврофаны хейтили Украину и группу TVORCHI. Они писали о том, что наша страна побеждает из-за войны, поэтому нашим представителям приходилось объяснять, почему мы оказались в таких условиях и как мы выживаем.

"На своем внутреннем голосовании, где голосовали еврофаны каждой страны, они поставили нас на последнее место. Это была месть за прошлогоднюю победу Украины, которая, по их мнению, была незаслуженной", - отметила Могилюк.

Евровидение-2023 - что известно

В финале Евровидения победу одержала шведская певица Лорин с песней Tattoo. Позже в сети разгорелся скандал, так как слушатели обвинили ее в плагиате песни украинской певицы Мики Ньютон - "В плену".

Группа TVORCHI заняла на конкурсе шестое место. Самый высокий балл нам поставила Чехия. В целом жюри разных стран мира поставили TVORCHI 54 балла, а зрители - 189.

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